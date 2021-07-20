"При всій повазі до Генка, у мене немає і найменшого сумніву в перемозі Шахтаря. Так, просто нічого не буває. Авжеж, Генк вміє грати, і хлопці у них є технічні. Але, я впевнений, що Шахтар за класом вищий. Всі аргументи на користь "гірників".

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На мій погляд, сьогодні у них є два конкуруючі склади. Кожен хоче довести. Всі молоді й амбітні. Вони хочуть зробити європейську кар'єру за прикладом тих хлопців, які поїхали з Шахтаря і дуже пристойно грають в зарубіжних командах. Я з оптимізмом дивлюся на протистояння Шахтаря і Генка. Я впевнений, що ми побачимо Динамо і Шахтар в груповому раунді Ліги чемпіонів", – резюмував Грозний у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, першу зустріч проти Генка "гірники" проведуть на виїзді у Бельгії 3 серпня, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень – 10-го.

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