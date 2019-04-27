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"Побачимо", – Конте дав неоднозначну відповідь щодо можливості очолити Рому

14:26 52 Читать на русском
"Побачимо", – Конте дав неоднозначну відповідь щодо можливості очолити Рому
Антоніо Конте / Sky Sports

Колишній наставник Ювентуса, збірної Італії та Челсі Антоніо Конте прокоментував можливість очолити Рому.

Антоніо Конте зацікавлений у поверненні в Італію. Одна з уболівальниць Роми, яка працює на сайті laroma24, попросила у фахівця фото та запитала щодо можливості очолити її команду.

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"Побачимо", – коротко відповів тренер, передає Football Italia.

Також видання La Repubblica повідомляє, що разом з Конте може прийти фітнес-тренер Паоло Бертеллі, який працював із ним у збірній Італії та Челсі.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Рома Рома
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