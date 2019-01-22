По стопах Суареса: Вербіч став голкіпером та здійснив сейв після удару Че Че – відео дня

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч може не тільки забивати голи за киян, а й рятувати "біло-синіх" від пропущених м'ячів.

25-річний словенець під час тренувальної сесії Динамо у іспанській Марбельї спробував свої сили у рамці воріт. У Беньяміна досить непогано виходило, адже він парирував декілька ударів від своїх одноклубників.

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Зокрема, сейв після удару від Че Че Беньямін опублікував у своєму Instagram.

До слова, раніше під час зборів київського клубу випробовував свої сили у рамці воріт Андрій Ярмоленко, а нинішній форвард Барселони Луїс Суарес любить під час тренувань перекваліфіковуватися з нападника у воротаря.

У 2010 році уругваєць під час матчу своєї збірної проти Гани був змушений відбити м'яч руками. Тоді у ворота уругвайської збірної призначили пенальті.