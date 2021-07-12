11 липня на лондонському Вемблі відбувся найочікуваніший матч року – фінал чемпіонату Європи. Не менше за футболістів цієї гри чекали вболівальники з усього світу, які розділилися на два табори. Одні вболівали за Італію, інші ж підтримували Англію.

І не всі були готові чекати стартового свистка, щоб з'ясувати, яка ж з цих збірних сильніше. Тому найзапекліші фанати та експерти зустрілися в PM Football Battle, щоб влаштувати не тільки словесну перепалку, але і довести за допомогою КВІЗу, що саме вони найкраще знають команду, за які вболівають.

Для цього було обрано головний фестивальний майданчик України – Atlas Weekend Friends Edition 2021. Вболівальників Італії представляли найсильніша людина планети і амбасадор Parimatch Олексій Новіков, ексгравець збірної України Едуард Цихмейструк та журналіст Юрій Шевченко. Їм протистояли фанати Англії ексгравець збірної України Едуард Цихмейструк, співак Фоззі та журналіст Олексій Громіков. Роль рефері дісталася ведучому Ігорю Циганику.

Розпочався PM football battle незвично та яскраво. Олексій Новіков вніс сходами до імпровізованої студії просто неба величезний футбольний м'яч вагою у 90 кг, чим зірвав оплески глядачів.

Під час PM football battle команди жваво сперечалися про те, шлях якої зі збірних до фіналу був найважчим і хто при цьому грав краще. Ніхто з експертів не бажав поступатися і завжди знаходив аргументи, щоб пояснити, чому саме його збірна найсильніша на цьому Євро. У словесному протистоянні кращу команду виявити було просто неможливо, за підсумками КВІЗу перемогу завоювали вболівальники збірної Італії, але глядачі трансляції на Football Hub своїми голосами відновили рівновагу і визначили кінцевий результат як нічию.

Олег Венглинський виявився по-справжньому зарядженим на перемогу та просив додаткове питання, щоб мати змогу виграти. Але Ігор Циганик пожартував, що він побачив грізний погляд Олексія Новікова і не готовий так ризикувати.

Після PM football battle всі учасники, а також гості заходу пішли дивитися матч разом із тисячами фанатів, які завдяки Atlas Weekend та Parimatch, Першим спортивним партнером фестивалю, із задоволенням поєднали дві пристрасті – музику та футбол.