Плювок в обличчя Суркісу – Лаціо готується зробити Динамо принизливу пропозицію щодо Шапаренка
Римський клуб сподівається мало не безкоштовно підписати головну зірку киян Миколу Шапаренка.
Як повідомлялось раніше, Лаціо розглядає можливість трансферу півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Скаути римської команди були присутні на матчах збірної України на Євро-2024 і залишились задоволені його грою.
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За інформацією Calcio Mercato, "орли" готуються зробити пропозицію Динамо щодо трансферу гравця. У клубі впевнені, що українець може добре адаптуватись у схемі Марко Бароні на позиції атакувального півзахисника.
Зазначається, що контракт Шапаренка з Динамо закінчується через рік, тому Лаціо впевнений, що може придбати гравця за 10 мільйонів євро. У Миколі бачать заміну для Луїса Альберто, який перейшов у Аль-Духайль. Іншим варіантом є екс-одноклубник Віктора Коваленка – Ніколо Камб'ягі з Емполі.
Цікаво, що президент Динамо раніше заявляв, що Шапаренко коштує не менше 300 мільйонів євро.
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