Як повідомлялось раніше, Лаціо розглядає можливість трансферу півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Скаути римської команди були присутні на матчах збірної України на Євро-2024 і залишились задоволені його грою.

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За інформацією Calcio Mercato, "орли" готуються зробити пропозицію Динамо щодо трансферу гравця. У клубі впевнені, що українець може добре адаптуватись у схемі Марко Бароні на позиції атакувального півзахисника.

Зазначається, що контракт Шапаренка з Динамо закінчується через рік, тому Лаціо впевнений, що може придбати гравця за 10 мільйонів євро. У Миколі бачать заміну для Луїса Альберто, який перейшов у Аль-Духайль. Іншим варіантом є екс-одноклубник Віктора Коваленка – Ніколо Камб'ягі з Емполі.

Цікаво, що президент Динамо раніше заявляв, що Шапаренко коштує не менше 300 мільйонів євро.

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