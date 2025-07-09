"Плюнули в лице": дружина зірки Металіста 1925 рознесла скандальне рішення клубу – раніше гравець виступав у Ла Лізі
Обраниця футболіста Металіста 1925 Василя Кравця, Ярина, відреагувала на вердикт Младена Бартуловіча.
Ярина Кравець поділилась емоціями після рішення Младена Бартуловіча позбутися Василя Кравця та Владлена Юрченка.
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Раніше проект ТаТоТаке повідомляв, що хорватський фахівець влаштував чистку в Металісті 1925 й хоче позбутися двох ветеранів команди.
"Були основними! Граючи від свистка до свистка. Вивели команду (в УПЛ). А в підсумку плюнули в лице!" – написала Ярина Кравець у соцмережах у відповідь на цей інсайд.
Нагадаємо, що 27-річний Василь Кравець виступав раніше за Карпати, Полісся, Дніпро-1, Лех, та іспанські Луго і Спортінг Хіхон. 31-річний Юрченко до Металіста 1925 грав за Байєр, Зорю, Десну та низку інших клубів.
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