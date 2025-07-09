Ярина Кравець поділилась емоціями після рішення Младена Бартуловіча позбутися Василя Кравця та Владлена Юрченка.

Верес офіційно оголосив про перехід двох новачків – рівняни підписали сина легенди Металіста

Раніше проект ТаТоТаке повідомляв, що хорватський фахівець влаштував чистку в Металісті 1925 й хоче позбутися двох ветеранів команди.

"Були основними! Граючи від свистка до свистка. Вивели команду (в УПЛ). А в підсумку плюнули в лице!" – написала Ярина Кравець у соцмережах у відповідь на цей інсайд.

Нагадаємо, що 27-річний Василь Кравець виступав раніше за Карпати, Полісся, Дніпро-1, Лех, та іспанські Луго і Спортінг Хіхон. 31-річний Юрченко до Металіста 1925 грав за Байєр, Зорю, Десну та низку інших клубів.

Металіст 1925 з Карабахом влаштували шалене побоїще на 9 голів – українці в різних командах поклали ідентичні шедеври