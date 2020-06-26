"Пляшка горілки стала моїм найкращим другом": відверта сповідь віце-чемпіона світу про жахливий період в Реалі

Веслі Снейдер – знаменитий екс-півзахисник Аякса, Реала, Інтера та збірної Нідерландів – презентує автобіографію. Окремі її уривки вже доступні широкому загалу – не обійшлося без відвертих зізнань.

Перехід у мадридський Реал – вершина кар'єри практично для будь-якого футболіста, адже хто із професіональних гравців не мріяв бодай раз одягнути футболку королівського клубу. Звісно, за винятком вихованців Барселони. Втім, траплялися і випадки, коли після підписання контракту з "вершковими" футболісти, по суті, забували про свої обов'язки і відверто пускалися берега.

Один із них – Веслі Снейдер, який став гравцем Реала у 2007 році. Мадридці виклали Аяксу 27 млн євро (рекордний трансфер амстердамців на той момент), але голландець не зумів стати своїм у столиці Іспанії. Вже через 2 роки його продали в Інтер за вдвічі меншу суму (15 млн євро). Як виявилося, у своїх невдачах у Реалі півзахисник винен сам, про що зізнався у своїй автобіографії. Книга буде представлена 27 червня, але деякі уривки з неї вже оприлюднили нідерландські видання.

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За словами Снейдера, однією з найбільших його проблем в Іспанії стала пристрасть до алкоголю, через яку один з лідерів збірної Нідерландів вперше втратив сім'ю, розлучившись із дружиною. Згодом буде і друге розлучення, але про це – трохи згодом.

"Спортивний директор Реала Предраг Міятовіч в аеропорту Амстердама озвучив мені умови, які пропонують мадридці. Він показав мені папірець, на якому була вказана сума 3 млн євро за сезон при 5-річному контракті", – пише Снейдер. "Нічого собі, подумав я у той момент, адже в Аяксі я заробив лише мільйон.

Я був молодим, вважав себе успішним і отримував насолоду від того, що перебуваю в центрі уваги. Для мене не було жодних проблем витратити за ніч кілька тисяч євро – я відвідував нічні клуби і міг пригощати усіх присутніх. Навіть коли я вже був дуже п'яний, все одно продовжував купувати спиртне. Компанію мені складали деякі гравці Реала – найчастіше це був Гуті. Алкоголь, купа друзів, популярність, повії... Ці регулярні вечірки з іншими жінками – моє серце було поруч із дружиною, а от тіло, на жаль, ні. Можливо, саме тоді щось пішло не так. Я виявився слабкою людиною, не витримавши шаленої популярності.

Зізнаюся, я навіть не помітив, що пляшка горілки стала моїм найкращим другом. А от наркотиків не вживав – лише алкоголь. Я опинився абсолютно сам – дружина пішла та забрала сина Джессі, якого я бачив вкрай рідко. Я думав, що ніхто не помітить моїх походеньок, адже кожного ранку спокійно прокидався і їхав на тренування, наче нічого й не було.

Звісно, це вплинуло на мою форму, але в той момент я не відчував цього – мені здавалося, що алкоголь ніяк не впливає. Це була ілюзія – зрозуміло, що я серйозно здав. Мене рятувала лише техніка та футбольний інтелект, адже тренування давалися все важче і важче. Я у буквальному сенсі ховався від тренера, наївно думаючи, що ніхто цього не помітить.

Водночас вважаю, що у Реалі грав досить добре. Хоча багато людей казали, що я міг дати клубу куди більше. Ті ж ван Ністелрой та Роббен неодноразово просили мене припинити вживати алкоголь та взятися за голову, але, на жаль, не вийшло. Моє ставлення до футболу не відповідало статусу гравця Реала.

Окрім алкоголю, ще в Нідерландах я відчував серйозну пристрасть до азартних ігор. Одного разу Патрік Клюйверт програв мені 30 тисяч євро за кілька годин, але я йому пробачив той борг.

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Згодом я зіткнувся зі схожими проблемами, коли зізнався другій дружині про проблеми з алкоголем та подружньою вірністю. Вона покинула мене і переїхала у США. Досі відчуваю провину, адже це була жінка моєї мрії. Вона довіряла мені, знаючи про мої походеньки. Не раз вона запитувала, чого ж мені не вистачає. Чому я так вчинив з нею? Не знаю, але біль прийшов згодом, адже я зруйнував чудову сім'ю", – цитує голландця Mirror.

Окрім того, як зізнався голландець, він не хотів брати участь у чемпіонаті Європи-2012, який завершився для "помаранчевих" провалом у вигляді вильоту на груповій стадії.

"Два роки перед тим – на ЧС-2010 – у нас була справжня команда однодумців. Ми зуміли дійти до фіналу та зупинилися за крок від звання чемпіонів світу. А от під час Євро (яке проходило в Україні та Польщі – прим.) все пішло не так. Гравці скаржилися один на одного, у колективі не було ніякої єдності, натомість було багато егоїстів. Зізнаюся, я навіть не хотів грати на тому турнірі, хоча виступати за збірну – честь для мене", – йдеться в одному з уривків автобіографії, опублікованому Hln.be.

Зауважимо, після двох років у Реалі Снейдер перебрався до лав Інтера, з яким виграв Лігу чемпіонів 2009/10 та здобув Скудетто. Також 36-річний голландець пограв за Аякс, Ніццу, Галатасарай та Аль-Гарафу. У складі збірної Нідерландів став срібним призером чемпіонату світу-2010 та завоював бронзу ЧС-2014. Завершив кар'єру в 2019 році.

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