Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду різко відреагував на черговий позитивний тест на коронавірус.

"Почуваюся добре і здоровим. Вперед Ювентус", – підписав світлину Роналду. Вже у коментарях Кріштіану написав: "ПЛР – це хр*нь", але потім видалив допис.

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Зазначимо, що португалець пропустить сьогоднішній матч проти Барселони через коронавірус. Відзначимо, що Роналду тричі здавав ПЛР-тест напередодні поєдинку.

До слова, Роналду зіграв лише у 2 матчах поточного сезону за Ювентус, записавши до свого активу 3 голи.

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