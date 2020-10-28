"ПЛР – це хр*нь": Роналду роздратований тим, що пропустить матч проти Мессі через коронавірус
16:43 - Читать на русском
Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду різко відреагував на черговий позитивний тест на коронавірус.
"Почуваюся добре і здоровим. Вперед Ювентус", – підписав світлину Роналду. Вже у коментарях Кріштіану написав: "ПЛР – це хр*нь", але потім видалив допис.
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Зазначимо, що португалець пропустить сьогоднішній матч проти Барселони через коронавірус. Відзначимо, що Роналду тричі здавав ПЛР-тест напередодні поєдинку.
До слова, Роналду зіграв лише у 2 матчах поточного сезону за Ювентус, записавши до свого активу 3 голи.
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