У суботу відбулись перші матчі за право грати у другому за силою дивізіоні. Читайте звіт про них і дивіться відео поєдинків у цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, плей-офф, 1-й матч

Хуст – Звягель – 1:1

Голи: Станкович, 55 – Фесенко, 76

ЮКСА – МФК Металург – 3:1

Голи: Махнєв, 27 (п.), Гоуларт, 83, Вава, 90+4 – Гуменяк, 29

Клуб-невдаха Першої ліги втратив професійну команду – відома причина

У першому матчі невдаха Першої ліги Хуст приймав претендента на підвищення у класі Звягель. Перший тайм минув без голів, а по перерві закарпатці вийшли вперед. Після закидання з центра поля захисник гостей Нестеров не зумів зупинити м'яч, пропустивши його і на допомогу одноклубнику побіг воротар. Станкович, який підхопив м'яч, увірвався у воротарський і пробив поміж ніг кіперу.

Однак в середині тайму Звягель під рясним дощем зумів відігратись. Атака лівим флангом, Морговський намагався навісити, але захисник зачепив м'яч і той не дістався до адресата, а прилетів на голову Блізніченку, який скинув у воротарський. Голкіпер у стрибку спробував вибити кулаком, але промахнувся і сфера прилетіла до Фесенка – той легко переправив її у вже порожні ворота. Все вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться за тиждень, 8 червня.

У ще одній зустрічі ЮКСА на своєму полі дотисла МФК Металург. "Хрестоносці" зуміли вийти вперед в середині першого тайму: під час затяжної атаки бразилець Вава опинився на газоні і арбітр призначив сумнівний пенальті. Махнєв з позначки легко переграв свого візаві. Запоріжці не стали відкладати на потім і вже на 2 хвилини відігрались: Гуменяк отримав закидання за спини захисників, відтер переслідувача і закрутив у дальній кут.

На останніх хвилинах бразильці ЮКСА влаштували справжню самбу на лівому фланзі, розмотали захист Металурга і після добивання від Гоуларта вийшли вперед. Вже у доданий час захисник запоріжців помилився поблизу власного штрафного, не зумівши головою вибити м'яч подалі, сферу підхопив наддосвідчений Есеола і прострілив на правий фланг, де її добив у сітку Вава. ЮКСА однією ногою вже у Першій лізі.