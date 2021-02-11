Обидва матчі 1/8 фіналу між РБ Лейпциг і Ліверпулем можуть відбутися на нейтральних полях, повідомляє The Times.

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З першим все вирішено – англійській команді заборонили в'їзд до Німеччини, тому формально домашній поєдинок "биків" прийматиме Будапешт. Втім, РБ Лейпциг також не збирається відсиджувати карантин після візиту до Великобританії на матч-відповідь. Найімовірніше, Ліверпулю також доведеться шукати нейтральну арену.

УЄФА стурбований масовими проблемами з перенесенням єврокубкових матчів і цілком може вдатися до плану Б. У крайньому випадку плей-офф відбудеться за зразком минулої кампанії – всі стадії з одного матчу, а учасники зберуться в країні, яка відповідає критеріям безпеки.

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