Франція. Ліга 1, 20 тур

Лор’ян – Ренн – 2:1

Голи: Тальбі, 13, Ле Брі, 31 – Тет, 74.



Відкривав 20-й тур Лиги 1 матч між Лор’яном та суперником Шахтаря. Ренн через кілька тижнів зіграє з українським клубом в Лізі Європи. Головний тренер "мерлуз" Режи Ле Брі в цьому матчі не зміг розраховувати на найкращого бомбардира команди Терема Моффі, але причини відсутності нападника клуб не повідомив. Бруно Женезіо, своєю чергою, залишився без двох нападників. Калімуендо і Мартін Тер’є пропускали зустріч через травми.

Суперник Шахтаря в Лізі Європи оголосив про перехід зіркового форварда

Наставник Ренна обрав схему з трьома центральними захисниками, яка добре зарекомендувала себе під час матчу з ПСЖ, але цього разу пішла не на користь. "Червоно-чорні" хоча й контролювали м’яч, однак при кожній втраті Лор’ян мав дуже гострі моменти. Перший гол Ренн пропустив після подачі кутового на 13 хвилині матчу. Вінгер "мерлуз" Тео Ле Брі подвоїв перевагу своєї команди, забивши другий гол незадовго до перерви.



На початку другого тайму Бруно Женезіо провів декілька замін та вирішив змінити схему на 4-4-2. На полі з’явилися Тет, Сантамарія, Сулемана і Доку, які покращили гру в атаці. Моменти Ренн створював, але злагоджена грав обороні захисників Лор’яна звели нанівець всі спроби суперника забити гол у ворота Віто Манноне. Відіграти один м’яч вдалося лише на 74 хвилині. Флав’єн Тет замкнув простріл від Амарі Траоре і повернув надію своїй команді відігратись. Тиск Ренна тільки посилювався, але це ні до чого не призвело.



Ренн вдруге за три матчі зазнає поразки та залишається на п’ятому місці, а Лор’ян набирає 35 очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці. Підопічні Женезіо в наступному турі зіграють проти команди Едуарда Соболя.

Маліновський дебютував за Марсель брутальним підкатом – конкуренти змушують хвилюватися за українця