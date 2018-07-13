toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Плеа перейшов у Борусію М

15:52 52 Читать на русском
Плеа перейшов у Борусію М
Алассан Плеа / ФК Борусія Менхенгладбах

Борусія Менхенгладбах підписала форварда Ніцци Алассана Плеа.

Борусія М на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Ніцци Алассана Плеа. Контракт розрахований на 5 років.

Сері перейшов у Фулхем

У сезоні 2017/2018 француз зіграв 46 поєдинків за Ніццу, в яких забив 21 гол та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, Борусія М продала захисника Янніка Вестергора в Саутгемптон.

Теги
Трансфери Чемпіонату Німеччини Алассан Плеа Алассан Плеа Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Ніцца Ніцца Німеччина Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
54
хв
Бельгія
17:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук