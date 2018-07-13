Плеа перейшов у Борусію М

Борусія Менхенгладбах підписала форварда Ніцци Алассана Плеа.

Борусія М на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Ніцци Алассана Плеа. Контракт розрахований на 5 років.

Сері перейшов у Фулхем

У сезоні 2017/2018 француз зіграв 46 поєдинків за Ніццу, в яких забив 21 гол та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, Борусія М продала захисника Янніка Вестергора в Саутгемптон.