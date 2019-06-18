"Платіні не заарештували", – французька поліція пояснила затримання екс-президента ФІФА

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні був затриманий для допиту у корупційній справі з приводу чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Мішель Платіні став суб'єктом допиту, а не заарештований у скоєнні злочину, передає CNN слова французької поліції.

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Відзначається, що допит Платіні відбувся сьогодні в управлінні судової поліції в Нантерре. У справі в статусі "вільного підозрюваного" також проходять колишній глава адміністрації екс-президента Франції Ніколя Саркозі та колишній міністр внутрішніх справ Франції Клод Геант.

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Нагадаємо, що Платіні був обраний главою УЄФА в 2007 і виконував свої обов'язки до 2015 року. 8 жовтня 2015 року арбітражна палата комітету з етики ФІФА відсторонила Платіні з посади на 90 днів. 21 грудня 2015 року француз був дискваліфікований на 8 років, а в травні 2016 року термін скоротили до 4 років.