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Платіні теж не відразу заграв у Ювентусі, – Анчелоті про форварда Евертона Кіна

10:25 391 Читать на русском
Платіні теж не відразу заграв у Ювентусі, – Анчелоті про форварда Евертона Кіна
Мойзе Кін / Фото з відкритих джерел

Новоспечений головний тренер Евертона Карло Анчелотті поділився думкою щодо італійського нападника команди Мойзе Кіна.

"Я пам’ятаю, як проходила адаптація Фалькао у Ромі чи Платіні у Ювентусі. Їм знадобилося більше шести місяців, щоб адаптуватися. Нам потрібно бути терплячими з молодими гравцями.

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Я хотів бачити Кіна в Наполі, але Евертон нас випередив. У мене немає сумнівів у його майстерності, але йому всього 19 років. Він переїхав у нову країну, отримав нових партнерів по команді. Для нього тут все нове. Ми всі повинні допомагати йому, аби він став кращим. У мене була така ж проблема з Лосано в Наполі, але ж йому не 19, а вже 24 роки. Адаптація вимагає часу", – цитує Анчелотті видання The Telegraph.

Нагадаєм, Кін перейшо у Евертон з туринського Ювентуса на початку серпня 2019 року. "Іриски" заплатили за італійця, контракт якого розрахований на 5 років, 27,5 млн фунтів.

У поточному сезоні Кін провів у чемпіонаті Англії 13 матчів і зумів відзначитись лише однією результативною передачею.

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