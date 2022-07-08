Швейцарський суд виправдав колишніх очільників УЄФА та ФІФА, яких звинувачували у відмиванні грошей та зловживанні службовим становищем.

Федеральний кримінальний суд Швейцарії сьогодні, 8 липня, оголосив вирок у справі 86-річного Йозефа Блаттера і 67-річного Мішеля Платіні. Обоє визнані невинними у корупційному скандалі, повідомляє Reuters.

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Розслідування тривало 7 років, а екс-функціонерам загрожувало позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. Через звинувачення у корупції та шахрайстві Блаттер і Платіні пішли з посад очільників ФІФА та УЄФА відповідно, а зараз суд поставив фінальну крапку у справі. Розгляд справи у швейцарській Феміді тривав рівно місяць.

Прокуратура звинувачувала їх у шахрайстві, підробці документів, розтраті та зловживанні службовим становищем. Йдеться про платіж приблизно на два мільйони швейцарських франків (2,08 млн доларів), який Платіні отримав за розпорядженням Блаттера у 2011 році з рахунків ФІФА. Правоохоронці вважали такі дії незаконними, але довести це в суді не змогли.

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