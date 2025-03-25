Колишні очільники УЄФА та ФІФА Мішель Платіні та Йозеф Блаттер можуть на деякий час зажити спокійним життям після чергових розбірок у суді.

Блаттера та екс-президента УЄФА Платіні звинувачували в шахрайстві, незаконному привласненні коштів, у злочинному неефективному управлінні, а також у підробці документів.

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У 2011 році вони організували виплату 2 мільйонів швейцарських франків, яка, на думку прокуратури, була незаконною. Розслідування затягнулося аж на сім років. У 2022 році суд нижчої інстанції Швейцарії виправдав Блаттера та Платіні, утім, прокуратура це рішення оскаржила. Двом функціонерам загрожувало до 20 місяців в'язниці умовно з дворічним випробувальним терміном.

Надзвичайна апеляційна палата Швейцарського кримінального суду в місті Муттенц виправдала обвинувачених. Про це повідомляє RMC Sport.

Остаточна апеляція до Касаційного суду все ще можлива, але тільки з обмеженого числа правових підстав.

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