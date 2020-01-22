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Платіні повернувся у футбол – екс-президент УЄФА отримав нову посаду

17:48 715 Читать на русском
Платіні повернувся у футбол – екс-президент УЄФА отримав нову посаду
Мішель Платіні / Фото з відкритих джерел

Скандально відомий колишній очільник УЄФА Мішель Платіні хоче відновити футбольну чиновницьку кар’єру.

Екс-керівник Союзу європейських футбольних асоціацій Мішель Платіні повертається у великий футбол, повідомляє видання AFP. Триразовий володар "Золотого м’яча" став радником президента Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro) Філіппа Піа.

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"Мішель Платіні володіє унікальними навичками спілкування, зв'язками і знаннями. Він завжди буде людиною, до якої прислухатимуться. Я знаю Платіні з 1972 року. Йому вдавалося просувати свої ідеї, будучи президентом УЄФА. Його завжди слухали на найвищому рівні", – цитує президента FIFPro Філіппа Піа AFP.

Нагадаємо, восени 2015 року Платіні був відсторонений на вісім років від будь-якої футбольної діяльності за отримання від екс-глави ФІФА Йозефа Блаттера 2 мільйонів швейцарських франків з коштів організації. Пізніше дискваліфікація була скорочена до чотирьох років. Відсторонення Платіні минуло 8 жовтня 2019 року. 16 грудня стало відомо, що ФІФА подала в суд на Платіні і Блаттера, вимагаючи стягнути ті самі 2 мільйони франків (1,8 мільйона євро).

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Теги
Мішель Платіні FIFPro Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) Світ ФІФА
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