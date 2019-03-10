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Платіні: Футболісти будуть спеціально цілитися в руку захисника, я завжди був проти VAR

17:20 161 Читать на русском
Платіні: Футболісти будуть спеціально цілитися в руку захисника, я завжди був проти VAR
Мішель Платіні / Фото AFP

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні висловив своє невдоволення VAR на прикладі матчу між ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

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"Протягом багатьох років в УЄФА я завжди намагався захищати футбол і гравців. Те, що сталося в середу, тільки підтвердило мої слова. Гравець ПСЖ просто відвертався, а м'яч потрапив йому в руку. Це вийшло випадково.

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Рефері зробив те, що повинен був – призначити кутовий. Але потім йому порадили уважніше подивитися повтор. Коли пенальті призначають за потрапляння м'яча в руку, то це йде проти духу гри. Це може привести до того, що футболісти будуть спеціально цілитися в руку захисника.

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Я завжди був проти VAR. Коли я ще був футболістом, то зрозумів, що повтори бувають оманливі", – цитує Платіні Le Journal du Dimanche.

Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Мішель Платіні Відеоасистент арбітра (VAR) ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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