Платіні: Футболісти будуть спеціально цілитися в руку захисника, я завжди був проти VAR

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні висловив своє невдоволення VAR на прикладі матчу між ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

"Протягом багатьох років в УЄФА я завжди намагався захищати футбол і гравців. Те, що сталося в середу, тільки підтвердило мої слова. Гравець ПСЖ просто відвертався, а м'яч потрапив йому в руку. Це вийшло випадково.

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Рефері зробив те, що повинен був – призначити кутовий. Але потім йому порадили уважніше подивитися повтор. Коли пенальті призначають за потрапляння м'яча в руку, то це йде проти духу гри. Це може привести до того, що футболісти будуть спеціально цілитися в руку захисника.

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Я завжди був проти VAR. Коли я ще був футболістом, то зрозумів, що повтори бувають оманливі", – цитує Платіні Le Journal du Dimanche.