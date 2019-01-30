Пластун втретє став батьком

У захисника Гента Ігоря Пластуна народилась третя дитина.

Ігор Пластун у своєму Instagram повідомив про народження сина, якого назвали Даміан. Це вже третя дитина в сім'ї захисника Гента.

Гент у дебютному матчі Безуса переміг Кортрейк з Бацулою – у поєдинку зіграли 4 українці

"+1 Пластун... Ласкаво просимо в сім'ю Даміан. Спасибі тобі, що робиш нашу сім'ю міцнішою і більшою... Ми з дітками тебе дуже дуже сильно любимо", – написав Пластун.

Гент після 23 турів перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії і має 37 очок.