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Пластун втретє став батьком

11:40 357 Читать на русском
Пластун втретє став батьком
Ігор Пластун / Instagram

У захисника Гента Ігоря Пластуна народилась третя дитина.

Ігор Пластун у своєму Instagram повідомив про народження сина, якого назвали Даміан. Це вже третя дитина в сім'ї захисника Гента.

Гент у дебютному матчі Безуса переміг Кортрейк з Бацулою – у поєдинку зіграли 4 українці

"+1 Пластун... Ласкаво просимо в сім'ю Даміан. Спасибі тобі, що робиш нашу сім'ю міцнішою і більшою... Ми з дітками тебе дуже дуже сильно любимо", – написав Пластун.

Гент після 23 турів перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії і має 37 очок.

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Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Бельгія
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