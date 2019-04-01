Пластун: У Бельгії футболісти за хвилину до розминки можуть говорити по телефону

Захисник Гента Ігор Пластун розповів про особливості перебування в бельгійському клубі.

"Збираємося за 5 годин до матчу. Їдемо на базу, там трохи відпочиваємо. Їмо все разом, теорія, установка і їдемо на стадіон. Тут футболісти за хвилину до виходу на розминку можуть по телефону з кимось говорити. Тут абсолютно цьому не приділяється увага.

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Якщо знімеш кофту, підеш з тренування і не забереш, то адміністратор її не забирає. У нас прописаний за це штраф 25 євро. Тут у адміністратора прописана своя частина роботи, і він її робить. І він не виходить за рамки. Якщо в Україні і Болгарії адміністратор займається всім, то тут такого немає", – сказав Пластун програмі Великий футбол.

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