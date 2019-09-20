Пластун став співавтором епічного автогола Гента у Лізі Європи – голкіпер бельгійців зганьбився двічі поспіль

Бельгійський Гент обіграв Сент-Етьєн в матчі першого туру групового етапу Ліги Європи.

У стартовому складі Гента вийшло двоє українців: Роман Яремчук та Ігор Пластун. Цікаво, що обом довелося взяти участь у забитих голах.

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Щоправда, нападник класним спринтом допоміг Генту розігнати свою гольову атаку. А от український захисник став співавтором епічного автогола. Хоча провина Пластуна у цьому епізоді мінімальна. Голкіпер бельгійців Томас Камінскі фактично все зробив сам – спочатку йому не вдалося технічно зупинити м'яч, а коли спробував не дати йому перетнути лінію воріт, то просто спіткнувся об газон.

Додамо, що цей гол не завадив Генту обіграти Сент-Етьєн. Команда українців набрала 3 очки та разом із Вольфсбургом очолює групу І.

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