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Пластун став співавтором епічного автогола Гента у Лізі Європи – голкіпер бельгійців зганьбився двічі поспіль

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Пластун став співавтором епічного автогола Гента у Лізі Європи – голкіпер бельгійців зганьбився двічі поспіль
Томас Камінскі / фото із соцмереж

Бельгійський Гент обіграв Сент-Етьєн в матчі першого туру групового етапу Ліги Європи.

2’ Джонатан Девід
43’ Джонатан Девід
64’ Лоік Перрен
 
Вахбі Хазрі 38’
Томас Камінскі 75’
2’ Джонатан Девід
38’ Вахбі Хазрі
43’ Джонатан Девід
64’ Лоік Перрен
75’ Томас Камінскі

У стартовому складі Гента вийшло двоє українців: Роман Яремчук та Ігор Пластун. Цікаво, що обом довелося взяти участь у забитих голах.

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Щоправда, нападник класним спринтом допоміг Генту розігнати свою гольову атаку. А от український захисник став співавтором епічного автогола. Хоча провина Пластуна у цьому епізоді мінімальна. Голкіпер бельгійців Томас Камінскі фактично все зробив сам – спочатку йому не вдалося технічно зупинити м'яч, а коли спробував не дати йому перетнути лінію воріт, то просто спіткнувся об газон.

Додамо, що цей гол не завадив Генту обіграти Сент-Етьєн. Команда українців набрала 3 очки та разом із Вольфсбургом очолює групу І.

Олександрія зазнала поразки від Вольфсбурга в дебютному матчі у Лізі Європи

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Теги
Ліга Європи Томас Камінскі Томас Камінскі Відеоновини Українці за кордоном Гент - Сент-Етьєн Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент
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