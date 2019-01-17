Пластун: Шевченко був моїм кумиром в дитинстві, а тепер тренує мене у збірній – фантастика

Захисник Гента і збірної України Ігор Пластун дав інтерв'ю бельгійському тижневику Sport Foot Magazine.

"Моїм головним захопленням в дитинстві, як і у більшості хлопчаків нашого двору, звичайно ж, був футбол. Для всіх нас тоді головним кумиром був, звичайно ж, Андрій Шевченко.

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На українському телебаченні в той час ми могли дивитися матчі італійської Серії А, і кожен поєдинок Мілана для нас був як свято.

Граючи у дворі у футбол, ми всі намагалися копіювати Шевченка, повторювати його фінти, удари... А сьогодні він тренує збірну країни, і я тренуюся під його керівництвом. Просто фантастика! Хіба тоді, в дитинстві, я міг собі подібне уявити?", – цитує Пластуна Команда 1 з посиланням на Sport Foot Magazine.

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