Пластун розповів, що мотивує гравців Гента перед матчем з Олександрією

Захисник бельгійського Гента Ігор Пластун розповів про настрій своєї команди перед матчем 6 туру Ліги Європи проти Олександрії.

"Перше місце дає перевагу під час жеребкування. Нічия в матчі з Олександрією гарантує нам те, що ми зіграємо матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи вдома. А це солідна перевага.

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Перше місце завжди є елементом престижу. Про це мріє клуб, команда і наші вболівальники, тому ми знаємо, що нам потрібно робити", – цитує українця офіційний сайт бельгійського клубу.

Нагадаємо, Гент вже гарантував собі вихід до плей-офф Ліги Європи, а Олександрія втратила шанси на продовження виступів у турнірі. Бельгіська команда змагається за перше місце у групі з німецьким Вольфсбургом, який сьогодні приймає Сент-Етьєн.

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