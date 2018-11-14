Пластун розповів про адаптацію новачків у збірній України

Захисник збірної України Ігор Пластун розповів про те, як національна команда прийняла новачків.

Нагадаємо, на поточний збір національної команди дебютні виклики отримали Мар'ян Швед, Віталій Миколенко та Андрій Борячук.

Збірна України повечеряла разом з Мальдіні

"Хлопців прийняли, як і мене, дуже доброзичливо. Тут теплий і щирий колектив. Хлопці заспівали добре, можуть тепер розслабитися.

Думаю, у новачків все повинно бути добре – всі їх підтримують. Залишається тільки працювати", – сказав Пластун в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй (16 листопада), а також спаринг проти Туреччини (20 листопада).

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню