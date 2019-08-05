Пластун: Розгром Ейпена став маленькою українською вечіркою

Захисник Гента Ігор Пластун поділився емоціями від успіху у матчі чемпіонату Бельгії.

"Так, це була маленька українська вечірка. Ми раді, тому що змогли перемогти. Ми забили 3, ой, 4 голи. Бачу в своєму телефоні багато повідомлень з привітаннями.

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Звичайно, це дуже добре для нас. Але зараз це всього лише 3 очки. Тепер нам потрібно готуватися до наступної битви, буде дуже складна гра. Думаю, ви завжди маєте впевненість, якщо граєте, як ми з Ейпеном. Ми контролювали гру, це найважливіше сьогодні. Забили дуже швидкий гол.

Можливо, деякі скажуть, що це легка перемога. Може бути, це і легко, якщо ви забиваєте голи в першому таймі, але сьогодні Гент просто був кращим", – сказав Пластун в коментарі YouTube-каналу Гента.

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