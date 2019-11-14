Пластун пригадав непростий час перебування у Карпатах – психологічний тиск, нестабільність та тренерський хаос

Захисник збірної України та бельгійського Гента Ігор Пластун розповів про період виступів за львівські Карпати

"У Карпатах постійно відчував психологічний тиск. Було непросто, змінювалися тренери – за 4 роки у мене було 6-7 тренерів. Це нелегко. Ну а глобальний мінус цих років – ми не досягли абсолютно нічого. У таблиці незрозуміло де перебуваємо, іноді грали незрозуміло як, результати були негативні. У мене як у професіонала, це викликало гіркоту. Але в плані уболівальників і атмосфери, яка завжди була в колективі, в плані міста, яке встиг полюбити, це величезний урок і плюс в моєму житті.

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Найбільша проблема Карпат – повна відсутність системності, філософії. Кажуть про щось, але бракує терпіння. З давніх-давен говорили, що західний регіон талановитий, завжди дає Україні хороших футболістів. Це правда. Бачив, які там гравці на дитячому та юнацькому рівнях. Просто потрібне терпіння і віра. Те, що є, наприклад, у Бельгії. Хоча можливості колосальні. Навіть при невеликому вливанні грошей можна зробити міцну команду, яка буде прославляти не лише регіон, а й вийде на європейський рівень. Упевнений у цьому. Але немає людей, яким це цікаво. Багато людей у Карпатах вели нечесну гру – своїми корисливими бажаннями не дозволяли розвиватися команді і клубу повною мірою. Без прізвищ, не хочу нікого ображати.

У мене не було проблем з Петром Димінським. Я завжди був чесний перед людьми в Карпатах, а вони – переді мною. Це головне, що можу сказати. Димінський, Дедишин, Вацко були прозорими і робили для мене все, що було необхідно. А що може футболіст дати клубу? Грати в футбол і чесно ставитися до своєї справи", – розповів Пластун в інтерв’ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, 29-річний вихованець київської Оболоні виступав у складі львівських Карпат з 2012 по 2016 роки. Зі Львова він перебрався до Болгарії, де два роки захищав кольори Лудогорця. У 2018 році Пластун став гравцем бельгійського Гента.

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