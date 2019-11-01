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Пластун: Після голу Яремчука почали вірити в камбек

10:21 289 Читать на русском
Пластун: Після голу Яремчука почали вірити в камбек
Ігор Пластун / ФК Гент

Український захисник Гента Ігор Пластун прокоментував нічию в матчі з Андерлехтом (3:3) в 13-му турі Ліги Жупіле.

"Мій гол став дуже важливим моментом матчу. Завжди чудово, коли ви зрівнюєте рахунок на 94-й хвилині. Перші 25 хвилин другого тайму були ненайкращими з нашого боку, Андерлехт цим скористався.

Голи Яремчука і Пластуна у відеоогляді перестрілки між Гентом та Андерлехтом

Але це футбол, тут все може трапитися, у чому ви й самі переконались. Обидві команди пробивали пенальті. Після голу Яремчука ми почали вірити в камбек і помітили, що в цьому щось є", – цитує Пластуна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у матчі 13-туру чемпіонату Бельгії проти Андерлехта Гент, поступаючись у другому таймі 1:3, зумів звести гру до нічиєї 3:3, завдяки голам Романа Яремчука з пенальті та пострілу Ігоря Пластуна у доданий арбітром час.

Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний гол

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Теги
Ігор Пластун Ігор Пластун Андерлехт Андерлехт Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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