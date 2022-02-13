Чемпіонат Болгарії 2022, 4-й тур

Арда – Лудогорець – 0:4

Голи: Сотіріу, 8, Каулю, 12, Сантана, 23, Шоу, 40

Лудогорець ще в першому таймі зробив свою справу – Сотіріу та Каулю до 12 хвилини встановили комфортну перевагу. А на 23 хвилині Сантана зробив рахунок розгромним – йому досить кумедно асистував Пластун. Після подачі зі штрафного українець не влучив як слід по м'ячу, який від його коліна відлетів до Сантани, а той вже розстріляв ворота.

"Зінченко був винятковим", – Гвардіола відзначив важливість українця для Манчестер Сіті

До перерви Шоу зробив рахунок 4:0 на користь Лудогорця, тож друга половина перетворилась на формальність. Переглянути асист можна за посиланням – результативна дія українця на 02:48.

Таким чином, Лудогорець набрав 45 очок після 19 турів та очолює болгарську першість, відірвавшись від переслідувача на 4 пункти. Пластун віддав свій перший асист у поточному сезоні – загалом, він відіграв у 29 поєдинках та забивав у Лізі Європи.

Ярмоленко відзначився голом та безглуздим вилученням за Вест Хем U-23