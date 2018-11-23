Пластун отримав штраф і дискваліфікацію у чемпіонаті Бельгії

Захисник Гента Ігор Пластун отримав покарання від Бельгійської футбольної асоціації.

Під час поєдинку 15-го туру між Андерлехтом і Гентом український оборонець під завісу зустрічі отримав пряму червону карту за фол останньої надії.

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Бельгійська футбольна асоціації вирішила, що Пластун пропустить наступний матч своєї команди проти Антверпена, а також буде змушений заплатити штраф у вигляді 1 тисячі євро, пише Belgian Football у Twitter.

До слова, Пластун лише нещодавно повернувся з розташування збірної України, де встиг дебютувати за "синьо-жовтих" в матчі проти Словаччини.

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