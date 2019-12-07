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Пластун: Олександрія добре зіграла у Лізі Європи, хоч і не вийшла з групи

12:12 74 Читать на русском
Пластун: Олександрія добре зіграла у Лізі Європи, хоч і не вийшла з групи
Ігор Пластун / Photonews

Захисник збірної України та Гента Ігор Пластун оцінив виступ Олександрії у Лізі Європи 2019/20.

"Гент достроково вийшов із групи, тому останній матч якраз з Олександрією вже нічого не вирішуватиме, як, втім, і для української команди. У наступному раунді постараємося теж виступити вдало і пройти далі, але багато також буде залежати від жеребкування.

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Чи попсувала Олександрія нерви суперникам у Лізі Європи? Так, з нами зіграли внічию, відбирали очки у Сент-Етьєна і Вольфсбурга. На мій погляд, команда Шарана добре виступила, хоча і не вийшла з групи.

Коли на жеребкуванні нам дісталася Олександрія, в Бельгії всі думали, що це прохідний суперник. Але ми попередили, що легко з ними не буде, тому що всі українські команди відрізняються бійцівськими якостями. Так і вийшло. Олександрія виступила в групі гідно", – поділився Пластун в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Гент та Вольфсбург оформили собі вихід з групи I у Лізі Європи з 9 та 8 очками відповідно, Олександрія з 3 пунктами посідає останню сходинку.

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Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Олександрія Олександрія Ліга Європи
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