Пластун назвав переломний матч відбору до Євро-2020 для збірної України

Захисник збірної України та Гента Ігор Пластун виділив найважливіший для "синьо-жовтих" матч відбору до Євро-2020.

"Я майже не грав, але був всередині команди, це теж було дуже важливо для мене. З боку здалося, що переломним виявився виїзний матч з Люксембургом, коли ми забили переможний гол на 93-й хвилині зустрічі.

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Не дай бог, ми б втратили там очки, думаю, команда могла психологічно зламатися. Але після нічиєї в Лісабоні і трьох очок у Люксембурзі пішов позитивний приплив, і збірна набрала крейсерський хід", – зазначив Пластун в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, що збірна України здобула пряму путівку на Євро-2020, де потрапила в одну групу з Нідерландами та Австрією (ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги націй). Додамо, що фінальна частину турніру розпочнеться 12 червня і триватиме до 12 липня.

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