toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ШАХТАР - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Пластун назвав переломний матч відбору до Євро-2020 для збірної України

10:36 977 Читать на русском
Пластун назвав переломний матч відбору до Євро-2020 для збірної України
Ігор Пластун / УАФ

Захисник збірної України та Гента Ігор Пластун виділив найважливіший для "синьо-жовтих" матч відбору до Євро-2020.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 90+3’
34’ Давід Тюрпель
39’ Віктор Циганков
90+3’ Жерсон Родрігес

"Я майже не грав, але був всередині команди, це теж було дуже важливо для мене. З боку здалося, що переломним виявився виїзний матч з Люксембургом, коли ми забили переможний гол на 93-й хвилині зустрічі.

Шлях збірної України до Євро-2020 – УАФ презентувала ефектний відеоролик з усіма голами команди Шевченка

Не дай бог, ми б втратили там очки, думаю, команда могла психологічно зламатися. Але після нічиєї в Лісабоні і трьох очок у Люксембурзі пішов позитивний приплив, і збірна набрала крейсерський хід", – зазначив Пластун в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, що збірна України здобула пряму путівку на Євро-2020, де потрапила в одну групу з Нідерландами та Австрією (ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги націй). Додамо, що фінальна частину турніру розпочнеться 12 червня і триватиме до 12 липня.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

blog_ava
За Тайсоном не встигали ні гравці Шахтаря, ні гравці Олімпіка, – Грачов
11:03
628
Теги
Ігор Пластун Ігор Пластун Україна Україна Євро-2020 Люксембург - Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
12
хв
Олександрія
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук