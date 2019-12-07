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Пластун назвав аспекти гри, в яких збірна України додала у 2019 році

09:43 135 Читать на русском
Пластун назвав аспекти гри, в яких збірна України додала у 2019 році
Ігор Пластун / УАФ

Захисник збірної України та Гента Ігор Пластун оцінив виступи "синьо-жовтих" під час кваліфікації до Євро-2020.

"В чому додала збірна України впродовж 2019 року? У розумінні гри, командних дій, починаючи від воротаря і закінчуючи нападниками. Кожен знає, що йому робити на полі, розуміє своє завдання. У нас було багато теорії, на якій все чітко пояснювалося.

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Найголовніше, що задуми тренерського штабу вдалось втілити потім у грі на полі, і результат не змусив себе довго чекати. Думаю, в ці півроку до Євро у нас ще буде час удосконалити свої дії і з оптимізмом вирушити на фінальний турнір", – поділився Пластун в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, що збірна України здобула пряму путівку на Євро-2020, де потрапила в одну групу з Нідерландами та Австрією (ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги націй). Додамо, що фінальна частину турніру розпочнеться 12 червня і триватиме до 12 липня.

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