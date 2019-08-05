Пластун і Безус потрапили у символічну збірну 2-го туру чемпіонату Бельгії

Гравці Гента Ігор Пластун і Роман Безус отримали визнання після хорошої гри проти Ейпена.

У другому турі Ліги Жупіле Гент розгромив Ейпен з рахунком 6:1. Як сказав Ігор Пластун, це була маленька українська вечірка, адже він з Романом Яремчуком відзначилися голами, а Роман Безус взагалі оформив дубль.

Голи Яремчука і Пластуна та дубль Безуса у відеоогляді матчу Гент – Ейпен – 6:1

Вдала гра українці не пройшла повз увагу – Пластуна та Безуса включили в символічну збірну бельгійського чемпіонату. Представництво нашої країни в топ-11 є найбільшим – стільки ж бельгійців.

У символічну команду туру також потрапили суперники Динамо – два гравці Брюгге Давід Окереке та Сімон Делі. У п'ятницю вони знищили Сент-Трюйден (6:0), а у вівторок поміряються силами з Києвом у Лізі чемпіонів.

Варто відзначити присутність серед найкращих і екс-форварда Динамо Дьємерсі Мбокані.