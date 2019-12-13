Пластун: Генту навіть трохи пощастило набрати три очки з Олександрією

Український захисник Гента Ігор Пластун прокоментував перемогу над Олександрією в матчі 6-го туру Ліги Європи.

"Дуже складна гра, особливо другий тайм. У першій половині ми грали справді добре, забили два голи і мали кілька хороших моментів.

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Знаєте, у футболі таке іноді трапляється. Олександрія забила дуже хороший гол. Після цього ми дещо втратили контроль над м'ячем, контроль над грою загалом. Нам навіть трохи пощастило, що ми таки взяли три очки.

Ми не програли щодного матчу у своїй групі, що дуже важливо для команди. Вже завтра будемо думати про важливі матчі у чемпіонаті Бельгії. Нам належить провести три дуже важливі зустрічі, лише після цього, можливо, ми дозволимо собі думати про жеребкування та наступний раунд Ліги Європи", – цитує Пластуна прес-служба Гента.

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Нагадаємо, два асисти ще одного українця Романа Безуса допомогли Генту перемогти Олександрію з рахунком 2:1. Українська команда завершила виступи в Лізі Європи на останній позиції квартету, а бельгійці вийшли в 1/16 фіналу з першого місця.