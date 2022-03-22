Захисник Лудогорця Ігор Пластун розповів, як на війну Росії проти України реагують у Болгарії та як має змінитись наш футбол після перемоги.

"У Болгарії усі постійно питають про Україну та намагаються якось допомогти. У моєму клубі, Лудогорці, була така ініціатива. Люди допомагали, купували речі, які зараз потрібні нашим біженцям тут, у Разгарді, і у Варні, що неподалік. Тож допомога йде звідусіль, люди відкриті та намагаються допомогти.

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Після 2014-го нам було важко, лише в останні роки два все почало потихеньку налагоджуватися. Зараз ми знову пірнаємо в прірву, але це не головне. Футболісти залишаться, клуби залишаться, і ми будемо всі разом усе відновлювати та пожинати плоди того, що сталося.

Але зараз на перший план повинні вийти чесні люди, які будуть відповідати за процеси, що відбуватимуться в українському футболі та займуться, перш за все, дітьми, розвитком полів та академій", – сказав Пластун в ефірі Футбол News.

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