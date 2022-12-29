32-річний центрбек опинився у символічній збірній чемпіонату Болгарії за версією тамтешнього медіа dsport. Дані про ефективність брались з аналітичного порталу InStat.

Лудогорець з Пластуном у серії пенальті драматично виграв Суперкубок Болгарії

Після повернення у Болгарію минулого літа Пластун став гравцем основи та лідером захисту. У кампанії 2022/23 Ігор провів аж 24 поєдинки у всіх турнірах, з яких 15 – у чемпіонаті.

З Лудогорцем колишній гравець Оболоні, Карпат і Гента пов'язаний контрактом до червня 2024 року.