Пластун – про війну на Донбасі: Мені шкода загиблих як і з боку України, так і з Росії

Захисник збірної України і бельгійського Гента Ігор Пластун поділився думками щодо подій на сході України.

"Не знаю, з чим це пов'язано. Коли почалася ситуація з Росією, я дуже переживав. Не знав, що станеться, що буде з Україною. Прийняв все близько до серця. Я зрозумів, що нічого не змінюється. Що б я не зробив, що б я не читав, це тільки негатив. А я дивився постійно і багато. Зрозумів для себе, що не можу нічого змінити внутрішнім станом. І я перестав все читати і дивитися телевізор.

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Це триває досить довго, для мене це відчужена тема. Іноді ловлю себе на думці, що, можливо, це неправильно. Але ти теж можеш ставити запитання будь-кому, намагатися щось змінити, але точної правди, чому це відбувається, ми не знаємо. Якщо я не знаю правди на 100 відсотків, то не хочу бути пустословом, говорити, що хтось хороший, а хтось поганий. Точно для себе визначив, що в політиці будь-якої країни, Німеччини, США, Росії, України, немає прозоро чистих людей. Навіть якщо вони є, то не вирішують глобальних питань. От і все.

Можу тільки сказати, що мені дуже шкода людей і сім'ї загиблих. І з боку України, і точно так само з боку Росії. Там точно так же сидить чиясь мати. Точно така ж, як і моя мати. Вона переживає за свого сина, якого, можливо, відправляють в Донецьк не по своїй волі. І він там якимось чином гине. Ось це людська трагедія.

А політика, ясно для всіх, – справжній бруд. В якій незрозумілі люди, які нічого собою не являють, розпоряджаються тисячами. Пишаюся своєю країною і своїми громадянами, які можуть взяти, піднятися і намагатися щось змінити. Але бруд не дає цим змінам стати прозорими і чесними.

Це найбільша трагедія нашої країни. Через неї наша країна не може почати шлях нагору. А кидатися словами, що в Росії покидьки, ніколи не стану. Упевнений, в цій країні живе багато порядних нормальних людей, як і у нас. А верхівки вирішують свої глобальні корупційні схеми, через які страждають звичайні прості люди", – цитує Пластуна tribuna.

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