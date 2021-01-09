"Звичайно, хотілося б відпочити більше, злітати на море. Але нинішній сезон і так вийшов незвичайним. Ситуація з коронавірусом вплинула на все наше життя, тому в цю коротку відпустку ми не виїжджали з Бельгії і всі новорічні канікули провели тут. Нехай і сім днів, але зуміли трохи відволіктися і освіжити думки перед новим роком.

"Ніколи не знаєш, де будеш завтра": Пластун – про своє майбутнє в Генті

Після канікул зборів як таких не було. Був тижневий цикл тренувань. Виїжджали в сусіднє місто, там пробули два дні. Тренер дав пристойне навантаження бігової роботи. За два дні набігали близько 40 кілометрів. Зараз повернулися в Гент, перебуваємо на своїй базі і готуємося до першої офіційної гри, яка відбудеться 10 січня", – резюмував Пластун у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Гент зустрів зимову паузу на дев'ятій сходинці чемпіонату Бельгії.

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