Пластун – про матч із Литвою: Мені вже доводилось грати на штучному газоні у Вільнюсі

Захисник збірної України Ігор Пластун поділився очікуваннями від матчу відбору Євро-2020 проти Литви.

"Найголовніша особливість, що нам належить грати на штучному полі. Сподіваюся, що нам вистачить часу, щоб звикнути до штучного газону, на якому ми потренуємося спочатку вдома в Україні, а потім за день до матчу у Вільнюсі.

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Я грав там проти Жальгіріса і знайомий з їхнім стадіоном і штучним полем. Але я вважаю, що цей аспект не повинен бути перешкодою для нашої збірної на шляху до того, щоб взяти у Вільнюсі три очки. Ніяких виправдань нам бути не може, тому мета в Литві одна – тільки перемога.

Думаю, що я набрав оптимальну форму. Гент вже більше місяця грає офіційні матчі, ми провели 11 ігор, тому ігровий тонус у нас зараз дуже хороший. Упевнений, що і до матчів збірної ми підготуємося теж досить плідно і якісно, щоб вирішити наші поставлені завдання", – цитує Пластуна Команда 1.

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