31-річний український центрбек визнаний найкращим гравцем чемпіонату Болгарії 2021/22 за версією аналітичного ресурсу InStat. Кадром із нагородою Ігор поділився в Instagram.

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Відзнака є доволі заслуженою, адже у минулій кампанії Пластун був незамінним гравцем й допоміг Лудогорцю виграти внутрішні чемпіонат та Суперкубок. Загалом в активі Ігора був 41 поєдинок, гол та два асисти.

Не втратив статусу основного колишній гравець збірної України і зараз. Він ще не пропустив жодного з шести матчів у новій кампанії. Контракт Пластуна з "орлами" діятиме два роки.

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