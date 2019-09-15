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Плануємо прикінчити суперника, – Родрі зробив гучну заяву перед матчем з Шахтарем

11:50 413 Читать на русском
Плануємо прикінчити суперника, – Родрі зробив гучну заяву перед матчем з Шахтарем
Родріго Ернандес / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родріго Ернандес озвучив плани своєї команди на найближчий матч Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

 

"Ми зіграли не найкращий свій матч. Але ми програли (Норвічу, – прим.) через власні помилки, на яких потрібно вчитися і не повторювати їх у майбутньому. Ми – команда, ми завжди разом. Повірте, незабаром ви побачите кращу версію Манчестер Сіті.

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Зазвичай, коли трапляються такі матчі, то в наступних ви прагнете буквально вбити суперника. Це ми і будемо робити у наступному матчі – ми збираємося прикінчити суперника. Пеп сказав нам, що така команда не може програвати – ми просто зобов'язані перемогти", – заявив Родрі офіційному сайту Манчестер Сіті.

Нагадаємо, наступний матч "містяни" проведуть у середу, 18 вересня, у Харкові проти Шахтаря у рамках групового раунду Ліги чемпіонів.

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Шахтар - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Родріго Ернандес Родріго Ернандес
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