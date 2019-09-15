Плануємо прикінчити суперника, – Родрі зробив гучну заяву перед матчем з Шахтарем

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родріго Ернандес озвучив плани своєї команди на найближчий матч Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Ми зіграли не найкращий свій матч. Але ми програли (Норвічу, – прим.) через власні помилки, на яких потрібно вчитися і не повторювати їх у майбутньому. Ми – команда, ми завжди разом. Повірте, незабаром ви побачите кращу версію Манчестер Сіті.

Родрі розповів про складнощі адаптації в Манчестер Сіті

Зазвичай, коли трапляються такі матчі, то в наступних ви прагнете буквально вбити суперника. Це ми і будемо робити у наступному матчі – ми збираємося прикінчити суперника. Пеп сказав нам, що така команда не може програвати – ми просто зобов'язані перемогти", – заявив Родрі офіційному сайту Манчестер Сіті.

Нагадаємо, наступний матч "містяни" проведуть у середу, 18 вересня, у Харкові проти Шахтаря у рамках групового раунду Ліги чемпіонів.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси