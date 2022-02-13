"Я вже казав, що хотів випустити Дембеле у матчі з Атлетіко, але через вилучення плани змінились і довелося зробити іншу заміну, тому Усман не зміг вийти.

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Дембеле – частина команди, і я впевнений, що він допоможе нам. Питання закрите. Я вирішу, чи він зіграє", – цитує Хаві Diario Sport.

Нагадаємо, раніше тренер відсторонив Усмана від команди через небажання форварда продовжувати контракт на умовах клубу, але коли не вдалось позбутись, заявив, що розраховує на нього. Попри це, Дембеле вже тривалий час не грав в офіційних зустрічах.

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