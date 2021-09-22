"Перші чотири команди в таблиці зіграють півфінал один проти одного після регулярного сезону Бундесліги: перша грає проти четвертої, а друга – проти третьої. Потім переможці грають між собою у фіналі, а переможені розігрують третє і четверте місце.

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На тлі боротьби за місця в Лізі чемпіонів такий формат став би родзинкою для уболівальників. Якщо ви хочете забезпечити ще більшу напруженість в іграх за чемпіонство і місця у верхній частині таблиці, то цей формат має сенс.

Не можна, щоб в головах вболівальників чемпіон визначався вже в жовтні. Фінансово проблему не вирішити, але можна по-спортивному. Але у цього формату була б фінансова перевага. Це призвело б до великих маркетингових можливостей, доходи від яких можна було б розподілити між командами, які не беруть участі в цих іграх на вибування. Тому від цього виграють всі", – цитує Хольцхойзера Spox.

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