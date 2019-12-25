Кожанов: План Волині на наступний рік – вихід у Прем'єр-лігу

Півзахисник луцької Волині Денис Кожанов підсумував виступ своєї команди у першій частині сезону.

"Якщо брати в цілому, осінь можна занести Волині в актив. Особливо, якщо врахувати те, як ми почали чемпіонат: поразка, нічия, перемога, знову поразка... Просто переоцінили свої можливості і недооцінили суперників. Одна невдача, друга підкосили команду, з'явилася якась невпевненість. Довелося перебудовуватися.

Рух позбавлений можливості реєструвати нових гравців

На щастя, швидко розібралися, що до чого, знайшли в собі сили переломити ситуацію, видали 8-матчеву переможну серію. Шкода, що в заключній грі року з Миколаєвом перемогти не вдалося – так би пішли зимувати лідерами. Але і друге місце – результат дуже хороший.

Плани на 2020-й? Прем'єр-ліга! Поки всі думки зайняті виконанням цього завдання. Це і мої особисті, і командні цілі. Луцьк скучив за Прем'єр-лігою, та й мені хотілося б там ще пограти. Сил і бажання – вагон", – цитує Кожанова Footboom.

Нагадаємо, Волинь відстає від лідера турнірної таблиці Першої ліги, львівського Руха, на одне очко. На вихід в УПЛ претендує, як мінімум, 8 колективів – розрив між першим та восьмим місцем усього 6 очок.

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