Нападник Інтера Лаутаро Мартінес розповів, через які труднощі йому довелося пройти, щоб вийти на поле у матчі проти Барселони в Лізі чемпіонів (3:4, заг 6:7).

"Я не був у формі. Передаю привіт своїй мамі, яка не хотіла, щоб я грав у цьому матчі. Вона страждає, коли мені погано.

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Але в будь-якому разі, зараз найбільше люблю поле, допомагати своїм товаришам по команді, робити щасливими наших уболівальників, які підтримували нас. Це були зусилля, які того варті. Слава богу, моя нога протрималася 60 хвилин. Ще відчуваю біль, але буде час відновитися

Трохи вагався, тому що моя нога була нестабільною. Перші кілька днів був удома і плакав, тому що це було не те, чого я хотів. Тренувався по два рази на тиждень. Намагався відновитися, попри те, що часу було мало, і зміг вийти на поле. Ось так я живу футболом", – цитує аргентинського нападника Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що участь матчі-відповіді Лаутаро була під питанням через травму, але Мартінес зумів відновитися до гри з Барселоною.

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