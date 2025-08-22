Колишній нападник Динамо Артем Мілевський поділився емоціями після фіаско киян у грі проти Маккабі Тель-Авів (1:3) у Лізі Європи.

– Поговорімо про матч Динамо проти Маккабі. Чому кияни виглядали так безвольно?

– Не знаю, мені важко сказати, що відбувається з командою. Я не в клубі, не капітан команди, я не Ярмоленко, не Буяльський. Сьогоднішня гра Динамо не подобається багатьом уболівальникам. Виникає багато питань до гри. Не хочу говорити нічого поганого і хорошого, а просто намагаюся розібратися, як звичайний уболівальник Динамо.

Ярмоленко провів ювілейний матч за Динамо – більше зіграли лише Шовковський, Блохін та ще 4 легенди киян

Я не знаю, що у хлопців у голові. Вони мальтійців перемагають, і таке враження, що свято велике створили. А що потім? Дивишся і думаєш: для чого взагалі грати в єврокубках? Грайте тоді лише в чемпіонаті України.

– Як думаєш, у чому проблема теперішнього Динамо?

– У гравців просто немає характеру. Іноді переглядаю матчі зі Спартаком, і якщо порівнювати їх з іграми нинішнього Динамо, то плакати хочеться. Шкода, що так все відбувається. І тут справа не в логістиці, як кажуть деякі динамівці. Ви отримуєте великі гроші й головою повинні відповідати за результат. А логістика, важка дорога, потяги – це не ті відмазки, які повинні бути на такому рівні.

Ярмола відіграв 400 ігор за Динамо, а хлопці його "привітали" поразкою 1:3 проти Маккабі. Соромно.

– Що скажеш про вилучення Вівчаренка?

– Ну куди він летів?! Там же дощ, слизьке поле, VAR! Алієв мені відразу сказав: "Це чиста червона". Після вилучення Динамо стало ще важче.

– Що ви сказали з Алієвим один одному після фінального свистка?

– Ми навіть не додивилися матч, поїхали десь на 70-й хвилині. Нічого не сказали, ми не обговорюємо такі моменти. Під час гри у нас було нерозуміння: що відбувається? Сиділи зі здивованими обличчями.

Я був у травні на нагородженні Динамо золотими медалями УПЛ. Всі раділи, святкували з дітьми і дружинами перемогу в чемпіонаті. Я сам чув від Буяльського та інших хлопців, як вони тоді кричали: "Ми в єврокубках покажемо!". А що в підсумку? Хлопці, ну ви серйозно?

Я розумію, що Динамо грає не вдома, без уболівальників. Але у Маккабі така ж ситуація, при цьому вони вас обігрують.

– Віриш, що в другому матчі може статися диво, і Динамо переможе з потрібним рахунком?

– Побачимо. Після такої гри я не хочу нічого загадувати, – заявив Артем Мілевський в інтерв'ю Blik.ua.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Динамо і Маккабі відбудеться 28 серпня.

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій