Півзахисника збірної Росії Черишева підозрюють у вживанні допінгу – гравцю загрожує 4 роки дискваліфікації

Хавбек Валенсії та збірної Росії Денис Черишев підозрюється у вживанні заборонених речовин.

The Telegraph повідомляє, що стосовно півзахисника збірної Росії почали розслідування у справі про вживання заборонених препаратів. Справа у тому, що батько футболіста у одному з інтерв'ю розповів, що перед початком чемпіонату світу його сину зробили ін'єкцію гормону росту. Цей препарат входить до списку заборонених речовин.

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Російський футбольний союз заявив, що Черишеву робили ін'єкцію плазми, а не гормону росту, та звинуватив журналіста у неправильному трактуванні слів батька футболіста.

Тепер Черишев має надати документи, які підтверджують, що він справді приймав плазму, а не гормон росту.

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Якщо розслідування доведе вживання Черишевим заборонених речовин, футболіст може бути позбавлений права грати у футбол протягом наступних 4 років.