Півзахисник Металіста Геннадій Синчук входить до сфери інтересів Лідса та Брентфорда, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, невдаха Чемпіоншипу Лідс, який був за крок від виходу в АПЛ, переглядав 17-річного таланта під час еліт-раунду за право поїхати на Євро U-19. Натомість Брентфорд відсилав скаутів у Францію на товариський турнір, де Синчук допоміг олімпійській збірній України тріумфувати і навіть забив гол у стартовому матчі. "Бджоли" стали активно цікавиться українськими футболістами після трансферу Єгора Ярмолюка. Обидва клуби будуть спостерігати за Синчуком під час юнацького Євро.

Зазначається, що Металіст не проти продажу свого таланта, адже харків'янам дуже потрібні гроші для участі у новому сезоні у Першій лізі. Однак вони хочуть дочекатися завершення чемпіонату Європи, щоб ціна на Геннадія була максимально високою.

Нагадаємо, Синчук – вихованець Металіста. Минулого сезону провів за харків'ян 26 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Його контракт з "жовто-синіми" чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

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