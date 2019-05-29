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Півзахисник збірної України U-20 Чех: Нігерію відносять до фаворитів Мундіалю? Про США також так говорили

18:10 258 Читать на русском
Півзахисник збірної України U-20 Чех: Нігерію відносять до фаворитів Мундіалю? Про США також так говорили
Максим Чех / УАФ

Півзахисник збірної України U-20 Максим Чех розповів про матч проти Катару та поділився своєю думкою про команду з Нігерії.

 

"Головний тренер нас попереджав, що гра з Катаром буде непростою, щоб ми не розслаблялися після того, як Катар програв Нігерії – 0:4. Так воно й вийшло. Це гарна команда, яка добре володіє м’ячем, у неї є швидкі гравці.

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У катарців моментів майже не було, вони просто контролювали м’яч, а ми багато сил витрачали, накриваючи їх. Зі свого боку, ми в другому таймі могли забити й більше, знявши всі питання про переможця.

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Що можу сказати про збірну Нігерії, яку дехто відносить до фаворитів Мундіалю? Збірну США також називали фаворитом... Гра покаже", – цитує Чеха офіційний сайт УАФ.

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Збірна України Максим Чех Максим Чех Україна U-20 Україна U-20 Нігерія U-20 - Україна U-20
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