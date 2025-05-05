"У мене є дві інформації. Одна – є така опція, що Калюжний не переходить в Металіст 1925. Друга інформація – що він уже отримав підписний бонус.

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Коли людина отримує підписний бонус, то, мені здається, зворотного шляху немає. І я більше довіряю другій інформації. Тому Калюжний, з певною долею ймовірності, наступний сезон може провести у Першій лізі", – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

Нагадаємо, контракт Івана Калюжного з Олександрією завершується влітку 2025 року. У поточному сезоні 27-річний півзахисник провів 25 матчів за клуб, забив 2 голи та віддав 2 асисти. Також в його активі 6 матчів за національну збірну України.

Наразі Металіст 1925 посідає третю сходинку у Чемпіонській групі Першої ліги з 35-ма очками.

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